По формуле "103 на 103" Украина и Россия провели новый обмен пленными

Президент Украины прокомментировал обмен

В субботу, 14 сентября, между Украиной и Россией состоялся еще один обмен военнопленными. Домой вернулись 103 пленных украинских военнослужащих ВСУ.

Первыми об обмене сообщило Минобороны РФ. Отметили, что военные ВСУ обменялись на 103 пленных российских солдат, которых украинские бойцы взяли в плен в Курской области.

"14 сентября в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращено 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. В то же время передано 103 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении российского ведомства.

При этом, как отметили в Минобороны, освобожденные из плена российские солдаты сейчас почему-то находятся на территории Беларуси, где им якобы "предоставляется необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками".

Также в российском ведомстве сообщили о том, что посреднические усилия гуманитарного характера при обмене придали Объединенные Арабские Эмираты.

Российский оппозиционный журналист и блогер Александр Невзоров в своем Telegram-канале написал, что две трети из возвращенных России пленных — срочники, взятые в плен в Курской области.

Немного погодя президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт нового обмена. Лидер Украины написал в своем Telegram-канале, что из российского плена вернулись 82 рядовых и сержантов и 21 офицер.

"Вернули защитников Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских", — сообщил президент.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал и показывал в каких условиях содержатся российские военнопленные. У них трехразовое питание, выводят на прогулку, дают возможность смотреть телевизор и читать книги.