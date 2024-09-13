Украина провела новый обмен пленными: почему он важен (фото)

Среди освобожденных есть не только военные

В пятницу, 13 сентября, Украина и Россия провели очередной обмен пленными. В этот раз домой вернулись 49 украинцев и украинок.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, среди освобожденных – воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские люди.

Стоит отметить, что это первый за длительное время обмен, во время которого были освобождены 15 военнослужащих полка Нацгвардии "Азов". Среди них — преимущественно женщины из патронатной службы "Азова".

"Еще одно возвращение наших людей, которого мы всегда ждем и ради которых работаем… В частности, Ление Умерова – девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук", — отметил глава государства.

Президент поблагодарил всю украинскую команду, которая обеспечивает освобождение пленных и заложников из российской неволи. Отдельно Зеленский отметил каждое украинское подразделение, которое пополняет обменный фонд для нашего государства.

"Все наши воины, берущие в плен российского оккупанта, все наши службы, которые обезвреживают российских диверсантов и коллаборантов, приближают освобождение наших людей. Должны вернуть домой всех наших – и воинов, и гражданских", – подчеркнул он.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что среди освобожденных из плена — 15 воинов НГУ, 13 военнослужащих ВМС, 4 военнослужащих ГПСУ, 6 военнослужащих ВСУ, 2 военнослужащих ТРО, 7 гражданских, 2 НПУ. 23 человека рядового и сержантского состава, 19 человек офицерского состава.

Как известно, в прошлый раз Украина и Россия провели обмен пленными в формате 115 на 115 24 августа. Все солдаты РФ были захвачены в плен во время наступления ВСУ в Курской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как ВСУ удалось "наловить" многих пленных в Курской области. Среди них немало срочников, которые первыми встретились с ВСУ.