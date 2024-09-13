Родилась и выросла без папы: видео встречи пленного военного с дочерью трогает до слез

Даже не знал, что жена беременна

Военнопленный, участвовавший в обмене между РФ и Украиной 13 сентября, впервые увидел свою дочь. По словам жены, мужчину взяли в плен, когда он еще не знал о ее беременности.

Об этом женщина рассказала каналу "Ми — Україна". Она добавила, что только в этом году муж узнал, что стал отцом.

"Письма к нему в плен начали доходить только недавно. До этого он даже не знал, что у нас будет ребенок. И вот сейчас он вернулся", — говорит женщина.

Жена добавляет, что была на 4 месяца беременности, когда мужа взяли в плен и не успела рассказать ему радостную новость. Однако продолжала писать письма.

На видео, которое растрогало всю сеть видно, как крепко военный обнимает жену и радуется первой встрече с дочерью. На вопрос журналистов о том, на кого похож ребенок он отвечает: "На жену. Она такая же красивая, как и ее мама!".

Также в объектив попал еще один щемящий момент, умиляющий украинцев еще больше. Ведь дочь, впервые увидевшая отца, предложила ему шоколадку.

Напомним, что во время обмена пленными между РФ и Украиной домой вернулись 49 бойцов. Из них 15 военнослужащих полка Нацгвардии "Азов". Это был 56-й обмен с начала войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что освобожденная из плена военная впервые позвонила детям и родителям. Щемящий момент попал на видео.