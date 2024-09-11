Обмен всех на всех: Зеленский рассказал, какие страны являются посредниками между Украиной и РФ

Украина активно работает в этом направлении

С начала широкомасштабного российского вторжения количество освобожденных из плена крымских татар остается близким к нулю. Причина кроется в сложности процесса освобождения политических заключенных, в том числе представителей крымскотатарского народа. Обмены в основном касаются военных, ведь их можно обменять на российских пленных, что в настоящее время более осуществимо и приоритетно для украинской стороны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Четвертом саммите Крымской платформы в среду, сообщает "Телеграф".

— Вы понимаете, что они (россияне — ред.) их незаконно удерживают, как и многие другие политические заключенные — журналисты, художники, режиссеры. Всех этих людей, которые просто говорили правду, верили и верят в свободу и боролись своими словами, своей правдой, своим искусством, — отметил президент.

Зеленский также отметил необходимость давления со стороны международных партнеров для реализации формулы "всех на всех". Украина активно работает через посредничество ОАЭ, Катара, Турции, Азербайджана и других стран, которые оказывают значительное влияние, особенно в мусульманском мире.

— Но мы работаем над возвращением всех наших людей. Мы работаем с партнерами: через Эмираты, через Катар, через Турцию, работаем с Азербайджаном, со всеми странами, обладающими большими представительствами и большим влиянием, — объяснил президент журналистам.

Напомним, Крымская платформа — инициированный Украиной международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова, укреплению европейской и глобальной безопасности. В этом году был четвертый такой саммит.

Ранее "Телеграф" писал, что в своем видеообращении к участникам Крымской платформы президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обеспечение безопасности и благосостояния крымских татар является одним из приоритетов внешней политики Турции.