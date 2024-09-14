"Дякую за українську кров": військовий прочитав матері зворушливий вірш написаний в полоні

Я в жорстокій цій війні пройшов смертельну битву

Військовополонений зателефонував своїй мамі та прочитав їй щемливий вірш одразу після обміну, що відбувся 14 вересня.

Зворушливе відео вже опублікували в мережі. Військовий зателефонував мамі, аби повідомити, що він вдома, в Україні.

"Один зі звільнених військових зачитав своїй матері вірш, який написав у полоні", — йдеться у підписі до відео.

Вірш військовополоненого

Ти чекала мене, моя мила мати, сумувала ти за мною.

Ти мене чекала, моя мила мама, ти мене чекала.

Сльози гіркі проливала, та ночей недоспала.

Було боляче на серці, страшно на душі.

Сльози гіркі проливала по чужій землі.

Я згадував про повернення, рахуючи дні.

Думав я про тебе і згадував слова.

Про все, що ти казала, як ти була права.

Москалі на рідні наші землі посягнули,

Стали ми ворогом для них, навіки там вони і заснули.

Я в жорстокій цій війні пройшов смертельну битву.

Дякую, я знаю, що за мене ти читаєш молитву.

Мама, як багато довелось тобі стерпіти.

Я благаю, не журися. Ти маєш знов радіти.

Я живий та щиро вдячний за твою любов,

За моє дитинство, за українську кров.

"Мамочко, я вдома. Я вже скоро приїду, тільки не плач", — додає військовий після вірша.

Нагадаємо, що нещодавно Україна провела два успішних обміни військовополоненими. Так, 13 вересня додому повернулось 49 військових, а 14 вересня — аж 103 бійці. З них — 81 рядовий та сержанти, а також 21 офіцер.

Раніше "Телеграф" показував відео зустрічі полоненого військового з донькою, яке розчулює до сліз. Дівчинка народилась та виросла без батька.