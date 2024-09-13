"Мамочка, я уже в Украине": освобожденная из плена военная впервые позвонила детям и родителям (видео)

Это был 56-й обмен пленными

В пятницу, 13 сентября, Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой удалось вернуть 49 украинцев и украинок.

В частности, из плена освободили несколько украинских женщин. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал видео, на котором одна из освобожденных женщин впервые после возвращения разговаривает с мамой и детьми.

На нем можно увидеть, как она говорит с родным по телефону. Во время разговора женщина не сдерживает своих эмоций.

В Координационном штабе также отметили, что это был 56-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Всего за это время было освобожденно 3569 человек.

"Каждый раз, когда мы увеличиваем эту цифру, мы помним также о военнослужащих и гражданских, которые все еще находятся во вражеском плену", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это первый за длительное время обмен, во время которого были освобождены 15 военнослужащих полка Нацгвардии "Азов". Среди них — преимущественно женщины из патронатной службы "Азова".

Напомним, в прошлый раз Украина и Россия провели обмен пленными в формате 115 на 115 24 августа. Все солдаты РФ были захвачены в плен во время наступления ВСУ в Курской области.