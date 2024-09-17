Сидела под обстрелами и получила нервный срыв: где сейчас живет мама предательницы Повалий

Некоторое время женщина находилась под обстрелами

Таисия Повалий уже много лет живет в стране-агрессорке и распространяет российскую пропаганду. За это ее жестко осуждают украинцы. А вот мать предательницы недавно жила в Украине, впрочем, все изменилось.

"Телеграф" расскажет, где сейчас проживает мама запроданки Повалий — Нина Гирявец.

Где сейчас мама Таисии Повалий

Еще в феврале 2022 года Таисия Повалий находилась в Украине, но за день до начала войны полетела в Москву на съемки телешоу. Известно, что запроданка имела билеты на 26 февраля назад, но с тех пор она больше не возвращалась на родину.

Мама певицы — Нина Гирявец в начале войны находилась в Украине, а именно — в Киевской области. Женщина сидела под постоянными обстрелами россиян, и ей было нелегко. Повалий рассказывала, что мама просила ее вернуться на родину, однако она отказалась.

Запроданка уговорила мать переехать к ней в Россию, ведь в случае ее смерти певица не приехала бы на похороны. Женщина добиралась в страну-оккупантку через Беларусь. Сейчас она живет вместе с Повалий в Москве.

Фото из сети

Впоследствии выяснилось, что Нина Даниловна получила нервный срыв в начале войны. Это произошло, когда россияне попали ракетой недалеко от дома женщины. Вероятно, ее возили в психиатров, об этом рассказывал бывший друг Повалий Петр Мага.

К тому же, Повалий отмечала, что мама мечтает вернуться в дом под Киевом. В то же время певица ответила ей, что Россия — их дом: "Мама, мы уже дома! В Москве! В России!".

Фото из сети

Хотя певица жаловалась, что вынуждена арендовать жилье в стране-агрессорке, Павел Зибров отмечал, что это не так. Исполнитель утверждал, что у Повалий есть собственная квартира в Москве уже в течение 15 лет. Также у нее до сих пор есть украинский паспорт, позволяющий свободно ездить по миру. Дом под Киевом записан на маму, а квартира — на сына Дениса. Кроме того, Повалий вместе с мужем Игорем Лихутой имеют недвижимость в Испании.

Известно, что Таисия Повалий на протяжении всей своей карьеры ездила выступать в Россию. Ее мнение не изменила ни вооруженная агрессия на Донбассе, ни большая война, начатая страной-оккупанткой. Более того, певица публично поддержала вторжение россиян в Украину, назвав это "освобождением". А в марте 2024 года Повалий получила российское гражданство.

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