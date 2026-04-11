Скидку делают только на испорченный товар? Откуда в магазинах берутся акции

Есть три причины

В украинских продуктовых магазинах часто можно увидеть скидки. Хотя порой они вызывают вопрос: действительно ли магазину выгодно продавать подешевле и зачем.

Ответы дал "Телеграфу" эксперт по маркетингу розничной торговли Владимир Полищук.

По его словам, существует несколько основных причин для значительного снижения цены. Одна из них – это обеспечить поток покупателей.

"Даже если на акционном товаре магазин идет в минус, важно, что это хитовый продукт: за ним приходят и покупают другой ассортимент без скидок. Люди, как правило, не ходят за одним товаром в разные магазины — делают все покупки в одном месте", — объясняет Полищук.

Он добавляет, что вторая причина – инициатива производителя, когда ему нужно увеличить или возобновить товарооборот. И третьей причиной выступают сроки годности. Здесь магазины руководствуются логикой: лучше вернуть хоть часть средств через акцию, чем списать товар полностью.

Однако и здесь нельзя забывать, что некоторые товары магазины не выставляют на скидки. Кроме того, в основном продукты имеют сроки, которые вот-вот закончатся, или фрукты, которые начали портиться. То есть покупатели не должны покупать откровенно испорченную продукцию или просрочку.

