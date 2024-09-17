Сиділа під обстрілами та дістала нервовий зрив: де зараз живе мама зрадниці Повалій

Певний час жінка перебувала під обстрілами

Таїсія Повалій вже багато років живе в країні-агресорці та поширює російську пропаганду. За це її жорстко засуджують українці. А от матір зрадниці донедавна жила в Україні, утім, все змінилося.

"Телеграф" розкаже, де зараз проживає мама запроданки Повалій — Ніна Гирявець.

Де зараз мама Таїсії Повалій

Ще в лютому 2022 року Таїсія Повалій перебувала в Україні, але за день до початку великої війни полетіла в Москву на зйомки телешоу. Відомо, що запроданка мала квитки на 26 лютого назад, утім, з того часу вона більше не поверталась на батьківщину.

Мама співачки — Ніна Гирявець на початку війни перебувала в Україні, а саме на Київщині. Жінка сиділа під постійними обстрілами росіян, тож їй було нелегко. Повалій розповідала, що мама просила її повернутися на батьківщину, однак та відмовилась.

Натомість запроданка вмовила матір переїхати до неї в Росію, адже у випадку її смерті співачка б не приїхала на похорон. Жінка добиралась в країну-окупантку через Білорусь. Зараз вона живе разом з Повалій у Москві.

Фото з мережі

Згодом з'ясувалось, що Ніна Данилівна отримала нервовий зрив на початку війни. Це сталося, коли росіяни влучили ракетою неподалік будинку жінки. Тож ймовірно, її возили до психіатрів, про це розповідав колишній друг Повалій Петро Мага.

До того ж Повалій зазначала, що мама мріє повернутися у будинок під Києвом. Натомість співачка відповіла їй, що Росія — їх дім: "Мамо, ми вже вдома! В Москві! У Росії!".

Фото з мережі

Хоча співачка скаржилась, що вимушена орендувати житло в країні-агресорці, Павло Зібров зазначав, що це не так. Виконавець стверджував, що Повалій має власну квартиру в Москві вже протягом 15 років. Також у неї досі є український паспорт, що дозволяє їй вільно їздити по світу. Натомість будинок під Києвом записаний на маму, а квартира — на сина Дениса. Повалій разом із чоловіком Ігорем Ліхутою мають ще нерухомість в Іспанії.

Відомо, що Таїсія Повалій протягом всієї кар'єри їздила виступати в Росію. Її думку не змінила ні збройна агресія на Донбасі, ні велика війна, розпочата країною-окупанткою. Ба більше, співачка публічно підтримала вторгнення росіян в Україну, назвавши це "звільненням". А в березні 2024 року Повалій отримала російське громадянство.

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