Скидки в -50% – это трюк? Почему магазины сильно урезают цену товаров

Инициатором может быть и супермаркет, и производитель

Иногда в магазинах можно увидеть скидки до –50%. Часто они вызывают беспокойство и вопросы у покупателей, ведь есть опасения по качеству товара.

Почему супермаркеты проводят такие крупные акции "Телеграфу" рассказал эксперт по маркетингу розничной торговли Владимир Полищук.

Как объясняет эксперт, за скидками в –50% может стоять как маркетинг, так и реальная необходимость. Но чаще речь идет о первом.

"Скидки до 50% трафикотворческие: они нужны для того, чтобы привлечь внимание и привлечь людей в магазин. Это очень существенная скидка. Покупатель приходит за акционным товаром, но вместе с ним покупает и другое — и уже на этих товарах сеть зарабатывает", — говорит Полищук.

Он объясняет, что довольно часто есть реальная необходимость — например, скидки на кулинарию. Когда к вечеру срок годности подходит к концу, иногда дают 20, иногда 30%, иногда и 50%. Но чаще всего скидка до -50% – это именно трафикотворческий инструмент: задача сети – завести человека, привлечь к себе внимание и побудить делать все покупки в одном месте.

Кто именно дает такую большую скидку: производитель или магазин

Маркетолог говорит, что фактически инициаторами могут быть оба. К примеру, производитель видит, что у него упали обороты, ему нужно освобождать склады, завозить новый ассортимент. Он идет на переговоры с сетью и говорит: "Сделаем акцию, чтобы полностью слить остатки — нам нужно закупать новые товары".

"Часть скидки дает сам производитель, часть — магазин, и вместе они формируют большое акционное предложение, решая каждый свою задачу: сеть обеспечивает трафик, а производитель — оборот товаров", — резюмирует Полищук.

