Предал Ющенко, пошел к Януковичу и получил должность от Зеленского: где сейчас экс-премьер Анатолий Кинах, который сознательно "отдавал" Крым

"Харьковские сделки", поддержанные экс-премьером, повлекли за собой аннексию Крыма в 2014 году

Анатолий Кинах – экс-премьер-министр Украины, министр экономики. Его деятельность вызывала противоречивые мнения у общества, поскольку он являлся фигурантом громких скандалов. В частности, голосование политика за "диктаторские законы", которые подписал Владимир Рыбак, переход в Партию регионов и т.п.

"Телеграф" решил вспомнить, какой была деятельность Анатолия Кинаха, к каким скандалам он был причастен и выяснить, где он находится сейчас и чем занимается.

Что известно об Анатолии Кинахе

Будущий премьер-министр Украины родился 4 августа 1954 года в городе Братушаны, Молдавская ССР. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности инженер-судостроитель. Сначала Анатолий Кинах начал строить карьеру "по диплому" — он работал на заводе "Океан" в Николаеве, где занимал должность заместителя начальника.

Политическая карьера Анатолия Кинаха началась с поста народного депутата Украины. Уже через два года он стал представителем Президента Украины в Николаевской области. В 1999 году Анатолий Кинах занял должность вице-премьер-министра Украины, а в 2001 году стал премьер-министром Украины. В 2004 году баллотировался в президенты Украины и занял 6 место в первом туре. Анатолий Кинах также являлся одним из лидеров Оранжевой революции. А в 2005 году он назначен на пост первого вице-премьер-министра Украины.

Скандалы с Анатолием Кинахом

Переход в Партию регионов в 2007 году. Анатолий Кинах покинул фракцию "Наша Украина" и перешел в партию Виктора Януковича. Такой поступок привел к политическому кризису в Украине, потому что многие депутаты после такого поступка Кинаха перешли в Партию регионов. Это привело к роспуску Верховной Рады Виктором Ющенко.

16 января 2014 года Анатолий Кинах голосовал за "диктаторские законы" — пакет антидемократических законов, ограничивающих права граждан. Это вызвало общественное негодование.

— пакет антидемократических законов, ограничивающих права граждан. Это вызвало общественное негодование. В 2010 году экс-премьер-министр поддержал "Харьковские соглашения". Эти соглашения позволяли продлить пребывание российского Черноморского флота в Крыму до 2042 года. Позже они рассматривались как одни из предпосылок аннексии Крыма в 2014 году. Кинах отказывается признавать ответственность за подписание соглашений, а критика за это продолжается до сих пор.

ДТП в 2012 году. Анатолий Кинах был участником ДТП под Киевом. Его авто якобы выехало на красный свет и стало причиной аварии. Однако сам политик заявил, что хотел помочь пострадавшему, а в сети появилась информация, что пострадавший якобы не получил никакой помощи.

Следует отметить, что президент Владимир Зеленский в августе 2021 года назначил главой Национального трехстороннего социально-экономического совета Анатолия Кинаха. В марте того же года СНБО поручил СБУ проанализировать обстоятельства ратификации и подготовки "Харьковских соглашений".

Фото: radiosvoboda

Где сейчас Анатолий Кинах

Бывший премьер-министр от 1999 года занимает должность президента Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП). Кинах выступает за развитие оборонно-промышленного комплекса Украины и серийное производство оружия для нужд ВСУ. Кроме этого, экс-премьер продолжает участвовать в международных переговорах и призывает к созданию благоприятных условий для украинского бизнеса.

Политический деятель ведет страницу в соцсетях, однако личные фотографии там освещают редко. В своем Facebook экс-премьер в большинстве показывает рабочие моменты и демонстрирует поддержку Украины. А вот жена Анатолия Кинаха Марина на своей странице в Instagram все же приоткрывает занавес конфиденциальности политика.

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