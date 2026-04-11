Как праздновать Пасху тем, кто не постился. Объяснение от священника

Пост – это духовная подготовка и очищение

В преддверии Пасхи у многих украинцев возникают вопросы: обязательно поститься и как праздновать, если этого не делал. Как рассказал "Телеграфу" священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ о. Тарас Видюк, пост имеет большое значение, но он не выступает ограничением для людей и верующих.

По словам Видюка, главное в празднике – не формальности, а внутренний смысл и вера. Если человек соблюдал пост, то следует дождаться освящения пасхи и завершения Пасхальной службы, ведь праздничная выпечка содержит продукты, от которых воздерживаются во время поста.

В то же время жесткого запрета нет. Поэтому тем, кто не постился, волноваться не стоит. В Церкви подчеркивают: это не препятствие для участия в празднике.

"Пост — это не условие для празднования, а способ духовной подготовки, очищения и самодисциплины. Церковь не отказывает в празднике тем, кто по каким-то причинам не держал пост, ведь Воскресение Христово — дар для всех", - отмечает священник.

