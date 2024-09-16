Организовал расстрел майдановцев и сбежал из Украины: чем сейчас занимается экс-министр МВД Захарченко (фото)

Экс-чиновник сбежал в страну-оккупантку

Во времена президента Януковича в Украине работали люди с пророссийскими взглядами и идеями дружбы со страной-агрессорой. Одним из таких был бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко.

Украинцы помнят этого министра тем, что он организовал жестокий разгон участников Евромайдана в 2013-2014 годах. А потом дал приказ стрелять в протестующих. Что еще известно о горе-министре — расскажет "Телеграф".

Что известно о Виталии Захарченко

Мужчина родился в Константиновке в Донецкой области. Учился в Национальной академии МВД Украины. В течение 14 лет работал в органах внутренних дел, занимая, в том числе и руководящие должности.

Позже получил работу в Государственной налоговой администрации в Полтаве. Сначала был заместителем председателя, а затем стал начальником управления налоговой милиции ГНА.

В кулуарах говорили, что Захарченко удается быстро развиваться карьерно благодаря контактам с сыном тогдашнего президента Януковича — Александра. Вскоре мужчина получил должность председателя Государственной налоговой службы, на которой проработал 1 год.

Фото из сети

В 2011 году Янукович назначил Захарченко министром внутренних дел. Когда бывший президент отказался от курса евроинтеграции, украинцы вышли на акции протеста в центре Киева.

18-20 февраля участников Майдана начали расстреливать, что привело к массовым смертям. Впоследствии следственная комиссия пришла к выводу, что решение применить огнестрельное оружие против майдановцев принимал беглый президент Янукович. Захарченко и другие силовики получили приказ организовать разгон Майдана, вооружив "беркутовцев".

Фото из сети

После кровавых событий министр отстранен от исполнения должностных обязанностей. Тогда Совет ЕС заблокировал средства Януковича и его окружения, в том числе Захарченко.

Сначала он бежал в Беларусь, а затем и в Россию. Впоследствии признался, что получил гражданство страны-агрессорки. Там работал некоторое время одним из заместителей директора корпорации "Ростех". А затем вошел в комитет Госдумы по собственности, занимающейся имущественными интересами российских инвесторов за рубежом.

Фото из сети

В 2018 году Захарченко сообщили о подозрении в отмывании более 10 миллиардов гривен из-за "Смартбанка". Так, экс-министр и его окружение пытались легализовать средства, полученные незаконным путем. Чиновника арестовали заочно, поскольку он не находился в Украине.

Чем занимается сейчас

В 2021 году Совет национальной безопасности и обороны наложил санкции против 10 чиновников за президентства Януковича. В списке оказался и Захарченко.

В том же году суд заочно арестовал чиновника по делу Майдана о применении силовиками российских гранат в 2014 году. Речь шла о привозе из страны-агрессорки более 13 тысяч гранат, суммой более 1,1 миллиона гривен. Тогда на имущество чиновника суд наложил арест. В частности, на 3 квартиры, 4 дома, 6 гаражей и 24 земельных участка.

Экс-министр также заявлял, что временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей следует объединить в один регион. Чиновник времен Януковича выражал готовность стать президентом "объединенного Донбасса".

В мае 2022 года глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что Захарченко ему звонил в начале полномасштабного вторжения россиян. Экс-голова МВД предлагал ему перейти на сторону врага. Вилкул сообщил об этом правоохранительным органам. В результате ДБР объявило подозрение Захарченко в том, что он пытался склонить к предательству отдельных должностных лиц.

Фото из российских медиаресурсов

Отмечалось, что Захарченко ведет подрывную деятельность против Украины и оправдывает вооруженную агрессию России против нашего государства. Ему инкриминировали государственную измену. Сейчас чиновник дает интервью, в которых распространяет российскую пропаганду и призывает ликвидировать Украину как государство.

Фото из российских медиаресурсов

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда пропал пророссийский депутат Вадим Рабинович. Чиновник пел в парламенте советские песни и угрожал импичментом президенту Зеленскому.