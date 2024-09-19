Не "брусніка" и не "клюква": как правильно на украинском называются ягоды

Русизмы превращают соловьиный язык в суржик

Из-за многовекового насильственного обрусения украинцев, многие из нас путают украинские и русские слова. Так в наш язык проникают русизмы и превращают соловьиную в суржик.

Сегодня "Телеграф" рассказывает, как правильно на украинском называются различные ягоды, в том числе и те, которыми можно полакомиться в начале осени.

Так, в украинском языке нет "клюкви" или "брусніки", зато есть "журавлина" и "брусниця" соответственно.

Также запомните:

не крижовник, а аґрус;

не голубіка, а лохина;

не єжевика, а ожина;

не рябина, а горобина;

не чорника, а чорниця;

не земляніка, а суниця.

Отдельно следует запомнить разницу между смородинами. Так, в украинском языке есть "черная смородина", однако на нее говорят просто "смородина". А вот красные или белые ягодки называются "порічки". Также в украинском языке на "арбуз" говорим "кавун", а на "клубнику" — "полуниця". Примечательно, что само слово россияне путают с "паляницею".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обращаться к украинкам. Никаких "жінко" и тем более "женщіна".