Не "брусніка" и не "клюква": как правильно на украинском называются ягоды
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Русизмы превращают соловьиный язык в суржик
Из-за многовекового насильственного обрусения украинцев, многие из нас путают украинские и русские слова. Так в наш язык проникают русизмы и превращают соловьиную в суржик.
Сегодня "Телеграф" рассказывает, как правильно на украинском называются различные ягоды, в том числе и те, которыми можно полакомиться в начале осени.
Так, в украинском языке нет "клюкви" или "брусніки", зато есть "журавлина" и "брусниця" соответственно.
Также запомните:
- не крижовник, а аґрус;
- не голубіка, а лохина;
- не єжевика, а ожина;
- не рябина, а горобина;
- не чорника, а чорниця;
- не земляніка, а суниця.
Отдельно следует запомнить разницу между смородинами. Так, в украинском языке есть "черная смородина", однако на нее говорят просто "смородина". А вот красные или белые ягодки называются "порічки". Также в украинском языке на "арбуз" говорим "кавун", а на "клубнику" — "полуниця". Примечательно, что само слово россияне путают с "паляницею".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обращаться к украинкам. Никаких "жінко" и тем более "женщіна".