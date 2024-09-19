Не "брусніка" і не "клюква": як правильно українською називаються ягоди
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Росіянізми перетворюють солов’їну мову на суржик
Через багатовікове насильницьке зросійщення українців, нині чимало з нас плутають українські та російські слова. Так у нашу мову просочуються росіянізми і перетворюють солов’їну на суржик.
Сьогодні "Телеграф" розповідає, як правильно українською називаються різні ягоди, зокрема й ті, якими можна поласувати на початку осені.
Так, в українській мові немає "клюкви" чи "брусники", натомість є "журавлина" та "брусниця" відповідно.
Також запам’ятайте:
- не крижовник, а аґрус;
- не голубіка, а лохина;
- не єжевика, а ожина;
- не рябина, а горобина;
- не чорника, а чорниця;
- не земляніка, а суниця.
Окремо варто запам’ятати різницю між смородинами. Так, в українській мові є "чорна смородина", проте на неї кажуть просто смородина. А от червоні чи білі ягідки мають назву "порічки". Також в українській мові на "арбуз" кажемо "кавун", а на "клубніку" — "полуниця". Примітно, що саме слово росіяни плутають з "паляницею".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно звертатись до українок. Ніяких "жінко" і тим паче "женщіна".