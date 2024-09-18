Всю жизнь поздравляли неправильно: как на украинском писать "с днем рождения"

Учите украинский язык вместе с "Телеграфом"

Каждый день в Украине и мире рождаются новые жизни и люди празднуют их дни рождения. Однако мало кто знает, как правильно на украинском языке поздравлять друг друга в мессенджерах, в частности, это касается банального изречения "с днем рождения". Раньше мы уже показывали, какие открытки можно использовать для этого праздника.

"Телеграф", ссылаясь на урок известного языковеда Александра Авраменко расскажет, как это нужно делать правильно, чтобы не допустить ошибку. По его словам, официальное поздравление "З днем народження" следует писать с маленькой буквы.

"Согласно действующему правописанию, а именно на него надо ориентироваться, с заглавной буквы надо писать названия исторических событий, праздников и знаменательных дат. Вряд ли день рождения человека — это государственный праздник или знаменательная дата ", — рассказал он.

В то же время языковой эксперт отмечает, что иногда слово "день" пишут с заглавной буквы, чтобы проявить уважение к поздравляемому с праздником человеку. По его словам, это допустимый вариант. Более того, Авраменко признается, что сам приветствует своих близких именно таким образом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском будет "по делам" и "по вопросам".