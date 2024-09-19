Не говорите никогда "Словакія", "Венгрія" и "Германія": как правильно называть эти страны на украинском языке

На вершине хит-парада языковых неурядиц – "Словакія"

Названия стран в переводе на украинский язык могут звучать совсем иначе. Многие допускают ошибки, говоря на "Німеччину" — "Германія" или на "Угорщину" — "Венгрія".

Детально об этом рассказал известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1". Он привел в пример самые распространенные названия стран, которые часто пишут и произносят неправильно.

"Зайдем в супермаркет. Что ми там увидим на ценнике? "Турція". Нет. Нет такого слова в украинском языке. Правильно на украинском – "Туреччина", – сказал Авраменко.

Также языковед добавил, что есть еще множество стран, названия которых коверкают и произносят на суржике:

Не Арменія – а Вірменія;

Не Венгрія – а Угорщина;

Не Польша – а Польща;

Не Білорусія – а Білорусь;

Не Молдавія – а Молдова;

Не Руминія – а Румунія;

Не Германія – а Німеччина.

"А на вершине сегодняшнего хит-парада языковых неурядиц – "Словакія", – отметил он.

Языковед объяснил, что правильно эту страну называть "Словаччина".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украинском языке говорить "по питаннях" и "по справах" категорически неправильно. Александр Бродецкий объяснил, чем заменить эти фразы.