Не говорите никогда "Словакія", "Венгрія" и "Германія": как правильно называть эти страны на украинском языке
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На вершине хит-парада языковых неурядиц – "Словакія"
Названия стран в переводе на украинский язык могут звучать совсем иначе. Многие допускают ошибки, говоря на "Німеччину" — "Германія" или на "Угорщину" — "Венгрія".
Детально об этом рассказал известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1". Он привел в пример самые распространенные названия стран, которые часто пишут и произносят неправильно.
"Зайдем в супермаркет. Что ми там увидим на ценнике? "Турція". Нет. Нет такого слова в украинском языке. Правильно на украинском – "Туреччина", – сказал Авраменко.
Также языковед добавил, что есть еще множество стран, названия которых коверкают и произносят на суржике:
- Не Арменія – а Вірменія;
- Не Венгрія – а Угорщина;
- Не Польша – а Польща;
- Не Білорусія – а Білорусь;
- Не Молдавія – а Молдова;
- Не Руминія – а Румунія;
- Не Германія – а Німеччина.
"А на вершине сегодняшнего хит-парада языковых неурядиц – "Словакія", – отметил он.
Языковед объяснил, что правильно эту страну называть "Словаччина".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украинском языке говорить "по питаннях" и "по справах" категорически неправильно. Александр Бродецкий объяснил, чем заменить эти фразы.