"Чоловік" или "мужчина": как лучше обращаться к незнакомцу на украинском языке

Некоторые слова нежелательны в использовании в украинском языке

При переходе на украинский язык и вообще люди допускают досадные ошибки. Как следствие, выглядят бессмысленно и некомфортно себя чувствуют. Учим родной язык, чтобы не попадать в такие курьезы.

Довольно часто люди при обращении к незнакомцу говорят "мужчина". Языковед Александр Авраменко рассказал, корректен ли такой вариант и как правильно обращаться на украинском к мужчине.

Опираясь на данные в словаре, Авраменко объяснил, что как "чоловік", так и "мужчина" имеют одно и то же значение — лицо мужского пола. Впрочем, есть определенные нюансы.

Дело в том, что в словаре возле слова "мужчина" есть пометка, что слово употребляют в разговорном стиле, но редко. То есть трактуется так, что это слово не рекомендуется использовать.

В то же время языковед отметил, что если использовать слово "мужчина", то это не будет считаться языковым грехом. Но все же когда обращаемся к незнакомцу, то лучше употреблять слово "чоловік".

Также Александр обратил внимание на старую украинскую поговорку, подтверждающую это правило: "Если мужчина женщину любит, то пусть и женщина хорошей будет".

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