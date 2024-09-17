Никаких "жінко" или "женщина": как правильно обращаться к украинкам

"Дорогенька" тоже лучше не говорите

В украинском языке существует много правил, исключений и аналогов к кальке с русского. Так, обращение к украинке "жінко" или "женщина" является распространенной ошибкой.

"Телеграф" расскажет, как правильно обращаюсь к женщинам в любой ситуации, чтобы не нарушать общепринятые нормы.

Украинцы привыкли отовсюду слышать российское "женщина" в обращениях, однако говорить на украинском "жінко" или "дорогенька" — ошибка. Обращения к людям могут быть формальными и неформальными, и их нужно умело использовать.

Универсальным считается обращение "пані." Это классическая фраза, применимая во всех формальных обстановках. К тому же слово "пані" неизменно как в единственном, так и во множественном числе, то есть может быть использовано как в личном обращении к конкретной женщине, так и при обращении к группе людей.

В официальной переписке или деловом общении лучше говорить "шановна". Однако в некоторых случаях можно употреблять словосочетание "шановна пані", или добавлять имя. Например, шановна Валерія Вікторівна, шановна пані Олено и т.д.

В неформальном обращении к женщине принято использовать ее имя в звательном падеже. Например: Олено, Вікторіє, Насте, Христе, Катре и т.д.

В то же время при намерении обратиться к женщине, имя которой вы не знаете, лучше использовать следующие варианты:

пані;

перепрошую, чи можу я до вас звернутися;

шановна;

панна;

панянка.

Заметим, что слов "жінко", "жіночко" или "дорогенька" в украинском лучше избегать, особенно в обращениях. Последний вариант можно использовать к близким людям.

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