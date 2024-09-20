Никакого "кто крайний": как правильно спросить о конце очереди на украинском

Так говорить не правильно

Украинский язык богат нюансами, которые часто вызывают дискуссии среди населения. Один из таких вопросов – как корректно спросить о последнем человеке в очереди.

Многие привыкли использовать выражение "кто крайний?", но правильно ли это с точки зрения языкознания? Соответствующее разъяснение опубликовали авторы курса украинского языка Solovei.

Языковеды отмечают: изречение "кто крайний?" не является правильной формой вопроса. Они рекомендуют использовать фразу "кто последний в очереди?". Это утверждение может удивить многих украинцев, привыкших к другому варианту.

Многие избегают слова "последний" из-за его потенциально отрицательных коннотации. Действительно, одно из значений этого слова может ассоциироваться с чем-то ничтожным, худшим среди других или плохим. Однако это лишь одно из второстепенных значений.

Главное значение слова "последний" — это "заканчивающий собой ряд предметов, явлений, действий". Именно в этом контексте его следует употреблять, когда речь идет об очереди.

В противоположность этому слово "крайний" имеет совсем другое значение. "Крайний" – это тот, что находится с края.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как по-украински сказать "селфи". Такого вы точно не слыхали.