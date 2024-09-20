Жодного "хто крайній": як правильно спитати про кінець черги українською

Так говорити не правильно

Українська мова багата на нюанси, які часто викликають дискусії серед населення. Одне з таких питань – як коректно запитати про останню людину в черзі.

Багато хто звик використовувати вираз "хто крайній?", але чи правильно це з думки мовознавства? Відповідне роз’яснення опублікували автори курсу української мови Solovei.

Мовознавці зазначають: вислів "хто крайній?" не є правильною формою запитання. Натомість вони рекомендують використовувати фразу "хто останній у черзі?". Це твердження може здивувати багатьох українців, які звикли до іншого варіанту.

Багато людей уникають слова "останній" через його потенційно негативні конотації. Дійсно, одне зі значень цього слова може асоціюватися з чимось нікчемним, найгіршим серед інших або поганим. Однак це лише одне з другорядних значень.

Головне значення слова "останній" – це "той, що закінчує собою ряд предметів, явищ, дій". Саме в цьому контексті його слід вживати, коли мова йде про чергу.

На противагу цьому, слово "крайній" має зовсім інше значення. "Крайній" – це той, що знаходиться скраю або з краєчку.

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