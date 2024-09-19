"Морда — хоч пацюків бий!": такой украинской брани вы точно не слышали
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Ссориться на украинском благозвучнее
В украинском языке существует множество этнических слов и выражений, которые могут разнообразить язык и сделать его ярче. Это же касается и брани.
"Телеграф" расскажет о самых благозвучных бранных изречениях, которые помогут любой спор перевести на вашу сторону.
Эти высказывания могут подчеркнуть не только возмущение, но и неправоту собеседника или негативное отношение к нему.
Как ругаться на украинском?
- Ах ти собача кров!
- Дідько б тебе взяв!
- Ах ти ж когут общипаний!
- Пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі?
- Діждався сраної немочі.
- Морда — хоч пацюків бий!
- Стули пельку!
- Ах ти свиняче рило!
- Чого балухи вилупив?
- Гарна, як срака навиворіт.
- А щоб твоєю мордою просо молотили.
- А щоб тобі заціпило.
- А щоб ти скис!
- А щоб тебе злидні обсіли!
- А щоби твоя ср*ка по шву розійшлася!
- А щоб в тебе пір’я в роті поросло!
- Сто чортів в печінку!
- А щоб тобі повилазило.
Также в украинском языке есть бранные изречения с юмором, которые могут сбавить градус напряжения во время ссоры. В частности:
- Сказав, як у воду п*рднув! (сказал глупость).
- Пішов за море ср*ти! (ушел и долго нет).
- С*ре-меле-їсть! (делает несколько дел одновременно).
- Ср*ли-мазали, або ср*ли-мазали та глини не вистачило (делают абы как).
- Одною ср*кою на два базари (о человеке, который хочет успеть все).
- Згадала, як ср*ти сідала!
- Пасує, як у ср*ці фіранки!
- Зарікалася свиня г*вно їсти, біжить — аж двоє лежить (взяла и съела)! (когда человек допускает ту же ошибку).
- Розуму — повна ср*ка (очень высокомерный человек).
Украинская брань — одно из достояний нашей культуры, которое может пригодиться в любое время. Конечно, лучше не ругаться и не ссориться, но если это все же делать, то на украинском.
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