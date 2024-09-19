"Морда — хоч пацюків бий!": такой украинской брани вы точно не слышали

Ссориться на украинском благозвучнее

В украинском языке существует множество этнических слов и выражений, которые могут разнообразить язык и сделать его ярче. Это же касается и брани.

"Телеграф" расскажет о самых благозвучных бранных изречениях, которые помогут любой спор перевести на вашу сторону.

Эти высказывания могут подчеркнуть не только возмущение, но и неправоту собеседника или негативное отношение к нему.

Как ругаться на украинском?

Ах ти собача кров!

Дідько б тебе взяв!

Ах ти ж когут общипаний!

Пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі?

Діждався сраної немочі.

Морда — хоч пацюків бий!

Стули пельку!

Ах ти свиняче рило!

Чого балухи вилупив?

Гарна, як срака навиворіт.

А щоб твоєю мордою просо молотили.

А щоб тобі заціпило.

А щоб ти скис!

А щоб тебе злидні обсіли!

А щоби твоя ср*ка по шву розійшлася!

А щоб в тебе пір’я в роті поросло!

Сто чортів в печінку!

А щоб тобі повилазило.

Также в украинском языке есть бранные изречения с юмором, которые могут сбавить градус напряжения во время ссоры. В частности:

Сказав, як у воду п*рднув! (сказал глупость).

Пішов за море ср*ти! (ушел и долго нет).

С*ре-меле-їсть! (делает несколько дел одновременно).

Ср*ли-мазали, або ср*ли-мазали та глини не вистачило (делают абы как).

Одною ср*кою на два базари (о человеке, который хочет успеть все).

Згадала, як ср*ти сідала!

Пасує, як у ср*ці фіранки!

Зарікалася свиня г*вно їсти, біжить — аж двоє лежить (взяла и съела)! (когда человек допускает ту же ошибку).

Розуму — повна ср*ка (очень высокомерный человек).

Украинская брань — одно из достояний нашей культуры, которое может пригодиться в любое время. Конечно, лучше не ругаться и не ссориться, но если это все же делать, то на украинском.

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