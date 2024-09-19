Укр

"Морда — хоч пацюків бий!": такой украинской брани вы точно не слышали

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Украинцы ссорятся Новость обновлена 19 сентября 2024, 12:14
Украинцы ссорятся

Ссориться на украинском благозвучнее

В украинском языке существует множество этнических слов и выражений, которые могут разнообразить язык и сделать его ярче. Это же касается и брани.

"Телеграф" расскажет о самых благозвучных бранных изречениях, которые помогут любой спор перевести на вашу сторону.

Эти высказывания могут подчеркнуть не только возмущение, но и неправоту собеседника или негативное отношение к нему.

Как ругаться на украинском?

  • Ах ти собача кров!
  • Дідько б тебе взяв!
  • Ах ти ж когут общипаний!
  • Пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі?
  • Діждався сраної немочі.
  • Морда — хоч пацюків бий!
  • Стули пельку!
  • Ах ти свиняче рило!
  • Чого балухи вилупив?
  • Гарна, як срака навиворіт.
  • А щоб твоєю мордою просо молотили.
  • А щоб тобі заціпило.
  • А щоб ти скис!
  • А щоб тебе злидні обсіли!
  • А щоби твоя ср*ка по шву розійшлася!
  • А щоб в тебе пір’я в роті поросло!
  • Сто чортів в печінку!
  • А щоб тобі повилазило.

Также в украинском языке есть бранные изречения с юмором, которые могут сбавить градус напряжения во время ссоры. В частности:

  • Сказав, як у воду п*рднув! (сказал глупость).
  • Пішов за море ср*ти! (ушел и долго нет).
  • С*ре-меле-їсть! (делает несколько дел одновременно).
  • Ср*ли-мазали, або ср*ли-мазали та глини не вистачило (делают абы как).
  • Одною ср*кою на два базари (о человеке, который хочет успеть все).
  • Згадала, як ср*ти сідала!
  • Пасує, як у ср*ці фіранки!
  • Зарікалася свиня г*вно їсти, біжить — аж двоє лежить (взяла и съела)! (когда человек допускает ту же ошибку).
  • Розуму — повна ср*ка (очень высокомерный человек).

Украинская брань — одно из достояний нашей культуры, которое может пригодиться в любое время. Конечно, лучше не ругаться и не ссориться, но если это все же делать, то на украинском.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как говорить на украинском "подвійний чи подвійне еспресо", чтобы не оконфузиться при заказе.

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#Украинский язык #Как правильно