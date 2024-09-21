Желаем "удачі" или "вдачі"? Какое слово правильно использовать в украинском языке

Часто украинцы путают эти два слова

В украинском языке можно встретить слова, которые напоминают русские, но они не являются суржиком или калькой. Например, много путаницы возникает вокруг использование слов "удача" и "вдача".

Учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал, чем они отличаются. Также он отметил, какое слово нужно использовать, чтобы пожелать кому-то успеха.

Как правильно на украинском "желаю удачі" или "желаю вдачі"?

По словам Авраменко, многие украинцы считают, что слово "удача" является калькой с русского языка, поэтому избегают его в свои лексиконе. Но это мнение ошибочно. Дело в том, что "удача" означает буквально успех, получение желаемого результата. Это слово старое украинское, но никак не суржик.

Что касается слова "вдача", то оно означает характер человека, особенности его поведения. Обычно говорят так: "Вона мала добру вдачу". То есть, слова "удача" и "вдача" похожи по звучанию, но они совершенно разные по смыслу.

Если вы хотите пожелать кому-то успеха, тогда следует говорить: "Бажаю удачі". Такое словосочение является в украинском языке абсолютно правильным.

Ранее "Телеграф" писал, как в украинском языке говорить правильно — "їда" или "їжа"? Многие не знают, чем они отличаются.

Также мы рассказывали о том, как правильно извиняться на украинском языке. Слова "вибачаюсь" лучше не использовать.