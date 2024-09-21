Бажаємо "удачі" чи "вдачі"? Яке слово правильно використовувати в українській мові

Часто українці плутають ці два слова

В українській мові можна зустріти слова, які нагадують російські, але вони не є суржиком чи калькою. Наприклад, багато плутанини виникає навколо використання слів "удача" та "вдача".

Вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданок з 1+1" розповів, чим вони відрізняються. Також він зазначив, яке слово потрібно використати, щоби побажати комусь успіху.

Як правильно українською "бажаю удачі" чи "бажаю вдачі"?

За словами Авраменка, багато українців вважають, що слово "удача" є калькою з російської мови, тому уникають його у своєму лексиконі. Але ця думка помилкова. Річ у тому, що "удача" означає буквально успіх, отримання бажаного результату. Це слово старе українське, але аж ніяк не суржик.

Що ж до слова "вдача", то воно означає характер людини, особливості її поведінки. Зазвичай кажуть так: "Вона мала добру вдачу". Тобто слова "удача" і "вдача" схожі за звучанням, але вони зовсім різні за змістом.

Якщо ви хочете побажати комусь успіху, тоді слід говорити: "Бажаю удачі ". Таке словосполучення є в українській мові абсолютно правильним.

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