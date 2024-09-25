Без доходов субсидию не назначат: что нужно знать
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Сумма субсидии рассчитывается индивидуально
Субсидии в Украине назначаются на основе доходов – от этого зависит сумма, которую государство будет доплачивать за коммунальные счета. Прибыли учитываются за определенные периоды в зависимости от типа субсидии.
Для начисления жилищной субсидии доходы учитываются за период:
- на неотапливаемый сезон с 1 мая за III-IV кварталы предыдущего календарного года
- на отопительный сезон с 1 октября за I-II кварталы текущего года
- два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращение за субсидией, если обращение происходит не в начале сезона.
Для получения субсидий на горючее для печей учитывается доход за предыдущий календарный год.
Включение и исключение доходов
В совокупный доход семьи включаются все виды начисленных доходов, такие как заработная плата, пенсии, часть социальных выплат, стипендии и т.п. В то же время некоторые доходы не учитываются. Среди них:
- алименты
- одноразовая помощь при рождении ребенка
- помощь на детей на попечении
- выплаты ВПЛ и т.д.
Ранее "Телеграф" рассказывал о нюансах получения субсидии для пенсионеров. К примеру, доходы при подсчете субсидии на отопительный период, считают опираясь на августовскую выплату.