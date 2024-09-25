Проверьте, сдали бы вы НМТ или нет: что означает фразеологизм "закрутити веремію"

Фразеологизмы делают общение более образным и выразительным.

Украинский язык богат яркими фразеологизмами, каждый из которых несет в себе глубокий культурный и социальный подтекст. Они могут быть как положительными, так и отрицательными, описывая разные ситуации из жизни. Фразеологизмом можно, например, очень метко ответить на надоедливые вопросы.

Одно из таких выражений есть даже в задании для НМТ. Но многие и не догадываются, что оно значат. Это фраза "закрутити веремію".

Что означает фразеологизм "закрутити веремію"

Это выражение означает начинать потасовку, вызывать беспокойство, шуметь, капризничать или намеренно искать причину для ссоры или скандала. Он используется, когда речь идет о людях, которые создают конфликты или подстрекают к бурным эмоциям в окружении.

Происхождение и значение

Слово "веремія" происходит от старославянского "веремя", что означает "шум", "шумиха". В современном контексте оно ассоциируется с беспорядком и суетой. Таким образом, фраза "закрутити веремію" передает идею о том, что кто-то сознательно или подсознательно создает ситуацию, приводящую к хаосу или напряженности.

Также "веремія" – это вихрь, круговорот, коловорот. То есть то, что крутится.

Использование в повседневной жизни

Этот фразеологизм употребляют в разговорной речи для описания ситуаций, когда кто пытается привлечь внимание к себе путем создания конфликта или неудобств. Например, можно услышать: "Не закручуй веремію через дрібниці!" – что значит, что не стоит делать из мухи слона и поднимать шум из-за незначительных проблем.

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