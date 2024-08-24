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"Благополуччя" даже не звучит: учимся правильно желать всего хорошего на украинском

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Украинские синонимы к слову "благополучие"
Украинские синонимы к слову "благополучие". Фото Depositphotos

В украинском есть собственные, более аутентичные аналоги

Часто, желая кому-нибудь добра, мы используем слово "благополуччя". Однако действительно ли это слово удельно украинское?

Хотя слово "благополуччя" и есть в Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ), оно на самом деле – калька с русского. Русское "благополучие" состоит из "благо" и "получать", что в дословном переводе звучало бы как "благоотримання".

Какие украинские аналоги?

Вместо "благополуччя" лучше употреблять следующие слова:

  1. Добробут.
  2. Достаток.
  3. Гаразд (або гаразди).
  4. Щастя (як варіант).

Интересно, что "добробут" состоит из двух украинских слов — "добро" и "бути", что точнее передает суть понятия.

Примеры употребления:

  • "Жили ми при достатку, всього було доволі",
  • "Сердечно бажаю Вам здоров'я та всякого гаразду".

Также вместо"соціальне благополуччя" лучше сказать "соціальний добробут", "емоційне благополуччя" можно заменить на "емоційний добробут".

Итак, желая родным и близким всего наилучшего, используйте слова "добробут", "достаток" или "щастя". Пусть у них будут всевозможные успехи, а ваша речь станет еще более изысканной и правильной.

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