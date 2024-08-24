"Благополуччя" даже не звучит: учимся правильно желать всего хорошего на украинском

В украинском есть собственные, более аутентичные аналоги

Часто, желая кому-нибудь добра, мы используем слово "благополуччя". Однако действительно ли это слово удельно украинское?

Хотя слово "благополуччя" и есть в Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ), оно на самом деле – калька с русского. Русское "благополучие" состоит из "благо" и "получать", что в дословном переводе звучало бы как "благоотримання".

Какие украинские аналоги?

Вместо "благополуччя" лучше употреблять следующие слова:

Добробут. Достаток. Гаразд (або гаразди). Щастя (як варіант).

Интересно, что "добробут" состоит из двух украинских слов — "добро" и "бути", что точнее передает суть понятия.

Примеры употребления:

"Жили ми при достатку, всього було доволі",

"Сердечно бажаю Вам здоров'я та всякого гаразду".

Также вместо"соціальне благополуччя" лучше сказать "соціальний добробут", "емоційне благополуччя" можно заменить на "емоційний добробут".

Итак, желая родным и близким всего наилучшего, используйте слова "добробут", "достаток" или "щастя". Пусть у них будут всевозможные успехи, а ваша речь станет еще более изысканной и правильной.

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