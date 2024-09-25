С вами точно бывало такое, на украинском это явление называется "серендипність"

Это напоминает нам, что иногда самые лучшие вещи в жизни приходят неожиданно

Случалось ли с вами такое, что вы искали одно, а находили что-нибудь другое? И это "другое" оказывалось гораздо лучше того, что вы искали сначала?

Ольга Багний, ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" рассказала, как правильно называть такое явление. Это – серендипность.

Что такое серендипность

Серендипность – это слово, происходящее из английского языка (serendipity) и обозначающее интуитивную прозорливость или случайное открытие. Проще говоря, это счастливый случай, когда вы находите что-нибудь ценное или приятное, не ища этого специально.

Серендипность в науке и повседневной жизни

Многие крупные научные открытия были сделаны благодаря серендипности. Например:

Открытие пенициллина Александром Флемингом, Изобретение микроволновки, Создание Post-it notes (стикеров).

В повседневной жизни серендипность может проявляться в разных формах:

Вы встречаете старого друга на улице, когда меньше всего этого ожидаете.

Случайно натікаетесь на интересную книгу в библиотеке.

Находите идеальную работу, когда даже не искали ее.

Самый яркий пример серендипности

Одним из известнейших примеров серендипности является открытие Америки Христофором Колумбом. Помните? Он же искал Индию! Это открытие изменило ход мировой истории.

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