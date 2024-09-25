Перевірте, чи склали б ви НМТ: що означає фразеологізм "закрутити веремію"

Фразеологізми роблять спілкування більш образним та виразним

Українська мова багата на яскраві фразеологізми, кожен з яких несе в собі глибокий культурний та соціальний підтекст. Вони можуть бути як позитивними, так і негативними, описуючи різноманітні ситуації з життя. Фразеологізмом можна, наприклад, дуже влучно відповісти на набридливі питання.

Один с таких висловів є навіть в завданні для НМТ. Але багато хто навіть не здогадується, що він означає. Це фраза "закрутити веремію".

Що означає фразеологізм "закрутити веремію"

Цей вислів означає здіймати колотнечу, спричиняти неспокій, галасувати, вередувати або навмисно шукати причину для сварки чи скандалу. Він вживається, коли мова йде про людей, які створюють конфлікти або підбурюють до бурхливих емоцій у навколишньому середовищі.

Походження та значення

Слово "веремія" походить від старослов'янського "веремя", що означає "шум", "галас". У сучасному контексті воно асоціюється з безладом і метушнею. Таким чином, фраза "закрутити веремію" передає ідею про те, що хтось свідомо або підсвідомо створює ситуацію, яка призводить до хаосу або напруженості.

Також веремія – це вихор, круговерть, коловорот. Тобто те, що крутиться.

Використання у повсякденному житті

Цей фразеологізм вживають в розмовній мові для опису ситуацій, коли хтось намагається привернути увагу до себе шляхом створення конфлікту або незручностей. Наприклад, можна почути: "Не закручуй веремію через дрібниці!" – що означає, що не варто робити з мухи слона і підіймати галас через незначні проблеми.

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