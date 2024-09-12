Укр

Никаких российских "Пока" и "До свидания": как правильно прощаться на украинском

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинка Новость обновлена 12 сентября 2024, 14:29
Украинка. Фото Сгенерировано ИИ, freepik

Существует с десяток украиноязычных вариантов

В украинском языке существует много аналогов к русизмам, в частности, и к выражениям приветствия и прощания. То есть говорить "Пока" не обязательно.

"Телеграф" расскажет вам, как правильно прощаться на украинском. В нашем языке существует с десяток аналогов, которые дополнят ваш язык.

Большинство изречений прощания в древности использовались при долгой разлуке и имели в виду еще и извинения, если что-то было не так. К примеру, русское "пока", распространенное в Украине, в своем первоначальном использовании звучало как "пока мы не увидимся". Со временем оно сократилось до одного слова. Однако в украинском есть аналог к российскому "пока" и это "па-па".

Языковеды прощание на украинском делят на два типа — когда вы с человеком еще увидеться или свяжетесь в ближайшее время и когда разлука будет долгой.

Как прощаться с человеком, если вы скоро увидитесь:

  • До побачення! / Побачимося!
  • До зустрічі! / Зустрінемося!
  • До зв’язку! / Зв’яжемося!
  • До завтра/вечора/вівторка/вихідних!
  • Спишемося! / Зідзвонимося!

Как прощаться на украинском на долго:

  • Хай/нехай щастить!
  • Усього найкращого!
  • Бувайте здорові!
  • Майтеся гаразд!
  • Щасливо!

Заметим, что эти варианты следует использовать в соответствующих условиях, то есть во время деловых встреч не уместно прощаться — "щасливо" или "бувайте здорові".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать на украинском "следующим образом".

Теги:
#Украинский язык #Как правильно #Мова