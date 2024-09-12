Никаких российских "Пока" и "До свидания": как правильно прощаться на украинском

Существует с десяток украиноязычных вариантов

В украинском языке существует много аналогов к русизмам, в частности, и к выражениям приветствия и прощания. То есть говорить "Пока" не обязательно.

"Телеграф" расскажет вам, как правильно прощаться на украинском. В нашем языке существует с десяток аналогов, которые дополнят ваш язык.

Большинство изречений прощания в древности использовались при долгой разлуке и имели в виду еще и извинения, если что-то было не так. К примеру, русское "пока", распространенное в Украине, в своем первоначальном использовании звучало как "пока мы не увидимся". Со временем оно сократилось до одного слова. Однако в украинском есть аналог к российскому "пока" и это "па-па".

Языковеды прощание на украинском делят на два типа — когда вы с человеком еще увидеться или свяжетесь в ближайшее время и когда разлука будет долгой.

Как прощаться с человеком, если вы скоро увидитесь:

До побачення! / Побачимося!

До зустрічі! / Зустрінемося!

До зв’язку! / Зв’яжемося!

До завтра/вечора/вівторка/вихідних!

Спишемося! / Зідзвонимося!

Как прощаться на украинском на долго:

Хай/нехай щастить!

Усього найкращого!

Бувайте здорові!

Майтеся гаразд!

Щасливо!

Заметим, что эти варианты следует использовать в соответствующих условиях, то есть во время деловых встреч не уместно прощаться — "щасливо" или "бувайте здорові".

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