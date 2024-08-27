Тертюхи, гугли и бацоны: как называют деруны в Украине, гастрономическая карта

Как называют это вкусное блюдо в разных областях

Деруны или картофельные блины являются неотделимой частью украинской кухни. Это блюдо пользуется большой популярностью не только в Украине, но и во многих других странах, таких как Польша, Беларусь, Чехия, Словакия.

Хотя впервые письменный рецепт дерунов был представлен в кулинарной книге известного польского повара Яна Шиттлера в 1830 году. Но, несмотря на общую основу, даже в разных регионах Украины у дерунов есть свои особые названия.

Западная Украина: деруни и тертюхи

Почти вся западная часть Украины использует общепринятое название "деруни". Однако есть и исключения. Например, в Тернопольской области это блюдо оригинально называют "тертюхами". Часть Львовской и Ивано-Франковской областей лакомится "тертими плацками".

В некоторых районах Ривненской, Ивано-Франковской области и частично в Черновицкой области деруны называют "картопляниками" или "картофляниками". Жители северных районов Ривненской области и Волыни едят "бацони".

Центральная Украина: "бараболяники" и "бульбаники"

Ближе к центральной части страны деруны уже называют "бараболяниками", а также "бульбаниками". В приближенных к Беларуси районах Житомирской и Ривненской областей едят "драники", как и на юге и востоке Украины.

Закарпатье: "кремзелики" и "гуглі"

Более редкое название блюда можно услышать в Закарпатье. В частности: "кийзлики", "ґуґіль", "гуглі", "тарчаники", "тертики", а также "кремзелики" с "хремзеликами".

Несмотря на разнообразие названий, деруны остаются любимым блюдом украинцев. Каждый регион имеет свои особенности в приготовлении и названиях этих картофельных оладий.

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