Забудьте о "бывшем": как правильно говорить на украинском о прошлом

Это распространенная ошибка в украинском языке

В богатстве украинского языка кроется его красота и сила. Однако иногда мы встаем перед трудностями в выборе правильного слова, особенно когда речь идет о разграничении нормативной лексики и суржика.

Одним из таких случаев является употребление соответствия к русскому слову "бывший", которое часто можно услышать в повседневной речи. Однако следует помнить, что прямой перевод "бувший" не является нормативным для украинского языка. Зато есть несколько правильных вариантов, которые помогут выразить мысль точно и грамотно.

Правильные варианты вместо "бувший"

Вживаний или уживаний – используем, когда речь идет о чем-то, что когда-либо употреблялось и может употребляться сейчас. Например:

магазин вживаного одягу,

цей уживаний телефон ще можна відремонтувати.

Колишній – употребляем, когда говорим о чем-то, что было когда-то давно и уже прошло. Например:

колишній друг,

колишня сила.

Пусть все ваши проблемы и невзгоды останутся в далеком прошлом, то есть будут "колишніми". Продолжайте обогащать наш язык, выбирая правильные слова и выражения.

Точное употребление слов не только демонстрирует нашу грамотность, но и обогащает речь, делая ее более чистой и выразительной Отказываясь от суржиковых слов, мы сохраняем уникальность украинского языка и способствуем его развитию.

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