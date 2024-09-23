Забудьте эти слова: как сказать на украинском языке "простынь" и "пододеяльник"

Украинцы часто допускают ошибки в этих словах

Кальки с русского языка засоряют нашу речь и делают ее некрасивой. К тому же нет смысла употреблять слова русского происхождения, имея такой роскошный и богатый язык.

Когда мы говорим о постельном белье, то употребляем такие слова, как "простынь" и "пододеяльник". Хотя на самом деле у них есть украинские соответствия, рассказал языковед Александр Авраменко.

Учитель поделился, что тканевый чехол, в который кладут подушку, называется "наволока" или "наволочка". Тогда как чехол для одеяла правильно называть не "пододеяльником", а "підковдрою".

Интересно, что мешок, в который кладут перья для подушки или перины, нужно называть "напірником". В то же время в украинском языке нет слова "простынь", вместо него надо говорить "простирало" или "простирадло".

Также обратите внимание, что в слове "постель" можно ставить ударение на любой слог. Абсолютно корректно говорить и "пОстіль", и "постІль". В то время как ставить ударение на первом слоге в слове "подушка" является языковой ошибкой. Правильно произносить "подУшка".

Ранее "Телеграф" рассказывал, правильно ли в украинском языке употреблять слово "пылесос". Учитель дал исчерпывающий ответ.