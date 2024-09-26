Забудьте про "бувшого": як правильно говорити українською про минуле

Це поширена помилка в українській мові

У багатстві української мови криється її краса та сила. Однак іноді ми постаємо перед труднощами у виборі правильного слова, особливо коли йдеться про розмежування нормативної лексики та суржику.

Одним з таких випадків є вживання відповідника до російського слова "бывший", яке часто можна почути в повсякденному мовленні. Проте варто пам'ятати, що прямий переклад "бувший" не є нормативним для української мови. Натомість маємо кілька правильних варіантів, які допоможуть висловити думку точно та грамотно.

Правильні варіанти замість "бувший"

Вживаний або уживаний — використовуємо, коли йдеться про щось, що колись вживалося і може вживатися зараз. Наприклад:

магазин вживаного одягу,

цей уживаний телефон ще можна відремонтувати.

Колишній — вживаємо, коли говоримо про щось, що було колись давно і вже минуло. Наприклад:

колишній друг,

колишня сила.

Нехай усі ваші проблеми та негаразди залишаться в далекому минулому, тобто будуть колишніми. Продовжуйте збагачувати нашу мову, обираючи правильні слова та вирази.

Правильне вживання слів не лише демонструє нашу грамотність, але й збагачує мову, робить її чистішою та виразнішою. Відмовляючись від суржикових слів, ми зберігаємо унікальність української мови та сприяємо її розвитку.

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