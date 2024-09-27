Как говорить по-украински: "скриншот" или "скріншот"? Есть одно неоспоримое правило

Мы часто видим оба варианта и не всегда знаем, какой использовать

В водовороте цифровой революции украинский язык столкнулся с новым вызовом — как правильно писать слово, обозначающее снимок экрана? "Скриншот" или "скріншот"?

Этот вопрос уже не первый год тревожит мысли языковедов и рядовых украинцев. "Телеграф" выяснил, к каким правилами следует обращаться в этом случае.

Слово "скриншот" пришло к нам из английского языка, где "screenshot" буквально означает "снимок экрана". Но как правильно адаптировать его к нормам украинской орфографии?

Как правильно писать

Согласно современным языковым нормам, единственным правильным вариантом является "скриншот". И вот почему:

Правило девятки: в общих названиях иноязычного происхождения после согласных после согласных д, т, с, с, ц, ж(дж), ч, ш, г перед следующим согласным пишем "и". Это правило прекрасно иллюстрируют слова "бригада", "динаміт", "фабрика". Экспертное мнение: известный украинский языковед Александр Пономарев отмечает то, что правильно писать именно "скриншот", причем вместе, без дефиса.

А как насчет "скриншота"?

Хотя некоторые словари, например "Толково-стилистический словарь украинского языка" (2013), фиксируют вариант "скріншот", он считается менее распространенным и не соответствует общепринятым правилам. А унификация написания технических терминов — это не просто блажь языковедов. Это важный шаг к созданию понятной и последовательной языковой среды в украинском сегменте интернета и IT-индустрии в целом.

Итак, когда в следующий раз вы захотите поделиться изображением своего экрана, помните правильно писать "скриншот". Этот вариант рекомендуется использовать во всех официальных документах, СМИ и публикациях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые слова несправедливо считают русизмами. Тем не менее многие слова, которые кажутся заимствованными, на самом деле имеют глубокие корни в украинском языке.