Как правильно говорить на украинском: "відкривати", "вічиняти" или "відмикати" двери?

Наш язык богат синонимами, которые позволяют точно передать тончайшие оттенки значений

Украинский язык не так прост, как может показаться сперва. Особенно это заметно, когда мы пытаемся перевести, казалось бы, простые слова с русского языка.

К примеру, для перевода слов "открывать" и "закрывать" в украинском языке существует целый ряд синонимов. Каждый из них имеет свое специфическое значение и контекст употребления, и они еще не взаимозаменяемы.

Відкривати и закривати

Глаголы "відкривати"и "закривати" используют в следующих случаях:

Когда начинается какое-либо событие или функционирование определенного заведения, Для устранения того, что закрывает кого-то или что-то, Когда обнаруживаем новые свойства, Когда что-то становится известным.

Примеры:

"Прокіп на мене розсердився. Бігає, виставку влаштовує. Сьогодні відкривають" (Олександр Корнійчук).

"Може, ми, як виростемо, невідомі землі відкриємо або ракетоплан збудуємо…" (Олесь Донченко).

Соответственно, "закрывати" употребляем в обратных ситуациях: закривати ресторан на ремонт, засідання, змагання, рахунок.

Відмикати и замикати

Когда речь идет о замке и нужно воспользоваться ключом, употребляем глаголы "відмикати" и "замикати".

Примеры:

""А Панас вже відмикав невільницькі кайдани і з несамовитою радістю кидав їх за борт" (Зінаїда Тулуб).

"Заперти було нічим хату; гаразд, що хоч до скрині замок є, а то ще й хату замикати" (Панас Мирний).

Відчиняти и зачиняти

Если действие требует определенного физического усилия рук человека, используем глаголы "відчиняти" и "зачиняти".

Примеры:

"Пора вікна відчиняти!" (Панас Мирний).

"Віра Михайлівна зайшла до кімнати і міцно зачинила за собою двері" (Вадим Собко).

Розгортати и згортати

Когда говорим о книге или тетради, следует употреблять глаголы "розгортати" и "згортати".

Примеры:

"Мій хлопчику! З тобою сам би я Охоче сів на лаву, розгорнув би Синенький зошит" (Максим Рильський).

"Устав [учитель], книжку згорнув, сховав у свою шаховку й на ключ замкнув" (Борис Грінченко).

Розплющувати и заплющувати

Когда речь идет о глазах или веках, используем глаголы "розплющувати" і "заплющувати".

Примеры:

"Розплющую очі – темно" (Степан Васильченко).

"Я лягаю на софу, заплющую очі, мов до сну, але я не сплю" (Ольга Кобилянська).

Розтуляти и стуляти

Для описания действий со ртом или губами используем глаголы "розтуляти" и "стуляти".

Примеры:

"Вона підводить голову, розтулює уста, щоб щось випалити, та, глянувши парубкові у вічі, відразу терпне" (Михайло Стельмах).

"Не знаю, куди глянуть, як той рот стулить, де ті руки діти…" (Архип Тесленко).

Помните, что каждый из этих глаголов имеет свой специфический контекст употребления. Это поможет вам избежать языковых калек и сохранить уникальность украинского языка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно перевести слово "мероприятие" на украинский язык. Интересно, что прямой ответчик имеет в украинском языке еще несколько значений.