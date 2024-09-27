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"Пів/року": пишем слитно или раздельно? Что говорят новые правила украинского правописания

Автор
Катерина Шполянская
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Правила написания согласно новому украинскому правописанию
Правила написания согласно новому украинскому правописанию. Фото Коллаж "Телеграфа"

Новая редакция украинского правописания внесла изменения в написание слов с "пів"

В современном украинском языке правописание слов с частью "пів" часто вызывает вопросы. Особенно это касается выражения "півроку".

"Телеграф" разбирался, как правильно его писать: слитно или раздельно. Ведь согласно новой редакции украинского правописания, утвержденной в 2019 году, слова с частью "пів" теперь пишутся преимущественно раздельно.

Общее правило

Основное правило таково: если "пів" употребляется с существительным в родительном падеже, его следует писать отдельно. Например:

  • пів години (а не "півгодини"),
  • пів Києва (а не "пів-Києва"),
  • пів яблука (а не "пів'яблука").

Исключения

Однако есть случаи, когда "пів" пишется вместе со следующим словом. Это происходит, когда образуется единое понятие и слово после "пів" стоит в именительном падеже:

  • південь,
  • півкуля,
  • півострів.

Как проверить

Существует простой способ проверки: если "пів" можно заменить словом "половина", то его следует писать отдельно. Если же такая замена невозможна или изменяет значение слова, "пів" пишется слитно.

Например:

  • пів року (можно сказать "половина року") — пишем отдельно,
  • південь (нельзя сказать "половина день") — пишем слитно.

Следовательно, выражение "пів року" согласно новым правилам украинского правописания следует писать раздельно. Помните это правило и ваши тексты всегда будут грамотными.

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