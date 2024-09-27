Як говорити українською: "скриншот" чи "скріншот"? Є одне незаперечне правило

Ми часто бачимо обидва варіанти й не завжди знаємо, який використовувати

У вирі цифрової революції українська мова зіткнулася з новим викликом — як правильно писати слово, що позначає знімок екрана? "Скриншот" чи "скріншот"?

Це питання вже не перший рік бентежить думки мовознавців та пересічних українців. "Телеграф" з'ясував, якими правилами варто послуговуватися

Слово "скриншот" прийшло до нас з англійської мови, де "screenshot" буквально означає "знімок екрана". Але як же правильно адаптувати його до норм української орфографії?

Як правильно писати

Згідно з сучасними мовними нормами, єдиним правильним варіантом є "скриншот". І ось чому:

Правило дев'ятки: у загальних назвах іншомовного походження після приголосних після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним пишемо "и". Це правило чудово ілюструють слова "бригада", "динаміт", "фабрика". Експертна думка: відомий український мовознавець Олександр Пономарів наголошує на тому, що правильно писати саме "скриншот", причому разом, без дефіса.

А як щодо "скріншоту"?

Хоча деякі словники, наприклад "Тлумачно-стилістичний словник української мови" (2013), фіксують варіант "скріншот", він вважається менш поширеним і не відповідає загальноприйнятим правилам. А уніфікація написання технічних термінів — це не просто примха мовознавців. Це важливий крок до створення зрозумілого та послідовного мовного середовища в українському сегменті інтернету та в IT-індустрії загалом.

Отже, коли наступного разу ви захочете поділитися зображенням свого екрана, пам'ятайте: правильно писати "скриншот". Цей варіант рекомендовано використовувати в усіх офіційних документах, медіа та публікаціях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі слова несправедливо вважають русизмами. Проте, багато слів, які здаються запозиченими, насправді мають глибоке коріння в українській мові.