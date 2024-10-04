Вы не сразу догадаетесь, когда украинцы "розсипають кислиці": что значит этот фразеологизм

Фраза имеет глубокие корни в украинской культуре

Фразеологизмы являются неотъемлемой частью любого языка, ведь они придают речи яркости, эмоциональности и глубины. Украинский язык, с его богатой историей и культурными традициями, имеет множество фразеологических оборотов, отражающих мировоззрение народа, его обычаи и представления.

Один из них стал яркой метафорой плаксивости и склонности к жалобам. Давайте выясним, откуда взялось и как правильно употреблять выражение "розсипати кислиці"

Значение и происхождение выражения

"Розсипати (розводити) кислиці" означает жаловаться, плакать, подвергаться отчаянию, пребывать в удручающем настроении или жаловаться на жизнь. Кислица – это дикая груша, плоды которой обладают терпким, кислым вкусом. Образ рассыпавшихся кислиц ассоциировался с горькими слезами, искривленным от плача лицом. Так говорили и о кислом выражении лица во время нареканий. Фраза имеет несколько вариантов:

розсипати кислиці,

розводити кислиці,

квасити кислиці.

Примеры в литературе

"О, ти ще зараз почни квасити кислиці, – набурмосився старшенький на меншенького і рвучко відвернувся від нього" (М. Стельмах). "Яка ж у тебе любов, коли ти покохав гоноровиту панну, а зразу й кислиці розсипав, тільки дістав одкоша!" (О. Ильченко). "У твої роки я на заводі працював по десять годин. А ти? Не розводь кислиці! — Віктор тер очі, схлипував" (П. Автомонов).

Итак, фразеологизм "розсипати кислиці" – это яркий пример того, как народная наблюдательность породила меткое изречение. Он до сих пор остается актуальным, обогащая наш язык колоритным способом выразить отношение к чрезмерным жалобам и сетованиям.

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