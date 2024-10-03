Мало кто слышал эти аналоги: как на украинском правильно сказать "натощак"

Слово "натощак" является русской калькой и ее лучше не использовать

Многие украинцы продолжают использовать русизмы, часто не зная точных украинских аналогов. Например, мало кто слышал, как правильно сказать "натощак", а оказывается, есть несколько вариантов перевода этого слова.

В материале Ukr-mova указано, что слово "натощак" является калькой. А чтобы украинский язык был чистым и красивым, от русских слов необходимо избавляться.

Как на украинском будет слово "натощак"?

Вместо этого слова украинцы могут использовать такие аналоги, как "натще", "натщесерце", "не попоївши" или "на порожній шлунок". Эти слова будут более правильными, чтобы выразить свою мысль. Например: "Вживання кави натщесерце може заподіяти шкоду".

А слово "натощак" не является украинским, оно пришло из старославянского языка: "тощь" — полый, пустой внутри. Добавились приставка и суффикс. Получилось "на пустой желудок, до приема пищи".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно говорить по-украински: "скріншот" или "скриншот". Здесь мы должны использовать одно правило.

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