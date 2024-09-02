Избавляемся от русизма "утрировать": лучшие украинские фразеологизмы

Украинский язык имеет собственные точные слова и выражения

Когда мы хотим подчеркнуть, обострить или чрезмерно выделить какой-либо признак или характеристику, некоторые все еще пользуются российским заимствованием "утрировать". Хотя в украинском языке обычно следует употреблять другие выражения.

Слово "перебільшувати" имеет украинские корни и происходит от прилагательного "більше". Оно активно используется в художественной литературе, публицистике, бытовом общении. К примеру, "Микола перебільшив переваги свого проєкту", "Вона трохи перебільшує свої здібності", "Автор явно перебільшив масштаби проблеми".

В отличие от "перебільшувати", "утрировать" является заимствованием из русского языка. Хотя оно и вошло в обиход некоторых украинцев, его использование противоречит нормам украинской литературной речь.

Кроме того, в украинском языке есть и другие высказывания, передающие идею избыточности, преувеличения. На русском это могло бы звучать как "перегнутую палку". Однако, для украинского это выражение не типично. Можно сказать, например,:

перебрати міру – сделать чего-то слишком много, сверх необходимого;

– сделать чего-то слишком много, сверх необходимого; перехопити через край — зайти за пределы разумного, допустимого;

— зайти за пределы разумного, допустимого; передати куті меду — сильно подсластить, преукрасить что-то чрезмерно;

— сильно подсластить, преукрасить что-то чрезмерно; переборщити – превысить меру в чем-нибудь.

Пользование исконно украинскими словами, а не российскими заимствованиями, — важный аспект языковой культуры. Кроме того, употребление слова "утрировать" может привести к недоразумениям. Ведь не все собеседники сразу поймут, что вы имеете в виду. В то же время "перебільшувати" — понятнее и естественнее для украинского уха.

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