Только один вариант правильный: как писать слово "наперед" на украинском

В украинском языке существует несколько правил, определяющих, как нужно писать сложные слова

В украинском языке есть немало слов, которые могут вызвать трудности в написании даже у тех, кто не сомневался в своей грамотности. Среди них – наречие, употребляемое для выражения идеи о действии, которое происходит заранее или перед чем-то другим.

Речь пойдет о слове "наперед". Оно относится к особой категории наречий, образовавшихся путем слияния предлога с существительным. И хотя его происхождение очевидно – "на" + "перед", правила правописания здесь однозначны: пишем слитно.

Почему именно слитно?

Наречие "наперед" образовалось в результате слияния предлоги "на" и существительного "перед". Такие наречия, возникшие из сочетания предлога и существительного, по правилам украинского языка пишутся слитно. По тому же принципу пишутся и другие наречия, образованные от предлога "на" и существительного:

набік,

наверх,

назад.

Исключения и особые случаи

Важно различать наречие "наперед" и словосочетание "на перед", которое может встречаться в других контекстах. Сравните:

1. Наречие (слитно):

"Я наперед знав про це",

"Планувати наперед – корисна звичка".

2. Предлог + существительное (раздельно):

"Вийшов на перед сцени",

"Подивився на перед машини".

Практические советы

Если вы сомневаетесь в правильности написания, проверьте, можно ли задать вопрос "как?", "когда?", "куда?". Попытайтесь заменить слово синонимом заздалегідь, завчасно, попередньо). Если это наречие – пишите вместе.

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