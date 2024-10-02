Только один вариант правильный: как писать слово "наперед" на украинском
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В украинском языке существует несколько правил, определяющих, как нужно писать сложные слова
В украинском языке есть немало слов, которые могут вызвать трудности в написании даже у тех, кто не сомневался в своей грамотности. Среди них – наречие, употребляемое для выражения идеи о действии, которое происходит заранее или перед чем-то другим.
Речь пойдет о слове "наперед". Оно относится к особой категории наречий, образовавшихся путем слияния предлога с существительным. И хотя его происхождение очевидно – "на" + "перед", правила правописания здесь однозначны: пишем слитно.
Почему именно слитно?
Наречие "наперед" образовалось в результате слияния предлоги "на" и существительного "перед". Такие наречия, возникшие из сочетания предлога и существительного, по правилам украинского языка пишутся слитно. По тому же принципу пишутся и другие наречия, образованные от предлога "на" и существительного:
- набік,
- наверх,
- назад.
Исключения и особые случаи
Важно различать наречие "наперед" и словосочетание "на перед", которое может встречаться в других контекстах. Сравните:
1. Наречие (слитно):
- "Я наперед знав про це",
- "Планувати наперед – корисна звичка".
2. Предлог + существительное (раздельно):
- "Вийшов на перед сцени",
- "Подивився на перед машини".
Практические советы
Если вы сомневаетесь в правильности написания, проверьте, можно ли задать вопрос "как?", "когда?", "куда?". Попытайтесь заменить слово синонимом заздалегідь, завчасно, попередньо). Если это наречие – пишите вместе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как говорить по-украински: "скриншот" или "скріншот"? Есть одно неоспоримое правило.