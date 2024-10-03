"За замовчуванням" – это калька: эксперт объяснил, как говорить на украинском правильно

Правильные соответствия распространенному русизму "по умолчанию"

В украинском языке существуют правильные соответствия к распространенным русизмам, которые многие до сих пор используют по незнанию. Ведущие эксперты объясняют, как грамотно изъясняться на украинском.

Известный украинский языковед Александр Авраменко обратил внимание на распространенную языковую ошибку, которую допускают украинцы. Речь идет о неправильном переводе русского изречения "по умолчанию", которое часто переводят как "за замовчуванням.

"С развитием цифровых технологий в нашем языке появляются новые слова на обозначение новых понятий. Одно из таких – "за замовчуванням". Которое многие украинцы усвоили с английского через русский перевод "по умолчанию", – объясняет эксперт.

Как сказать "по умолчанию" на украинском

По словам специалиста, такой перевод является калькой с русского языка. В украинском есть собственные удачные соответствия, которые следует использовать:

усталене налаштування",

"як усталено",

"стандартне налаштування".

Авраменко отмечает, что во всей технике, приобретенной в Украине, где есть украиноязычное меню, правильно употреблять словосочетание "за усталеним налаштуванням". Важно отметить, что использование правильных языковых конструкций не только обогащает наш язык, но и помогает избавиться от русизмов, которые все еще встречаются в повседневном общении украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно говорить по-украински: "скріншот" или "скриншот". Здесь мы должны использовать одно правило.