Эта ошибка может кардинально изменить смысл предложения: как правильно писать "щодо" на украинском

Как не запутаться в украинском правописании

В дебрях украинской грамматики часто случаются коварные ловушки, которые могут сбить с толку любого человека. Одна из таких — правописание слова "щодо".

Казалось бы, мелочь, но эта орфографическая дилемма может оказать существенное влияние на смысл написанного. Пора запомнить, когда писать слитно, а когда раздельно, чтобы не попасть в передрягу.

Когда пишем слитно?

"Щодо" — это сложный предлог, который пишется вместе. Его употребляют, когда мы хотим выразить отношение к чему-либо или мнение по поводу чего-то.

Примеры:

"Міністерство освіти оприлюднило нові рекомендації щодо дистанційного навчання." "У нас виникли сумніви щодо правдивості цієї інформації." "Щодо вашого запитання про відпустку — ми розглянемо його на наступному засіданні."

А когда раздельно?

"Що до" пишется отдельно, когда в предложении случайно встречаются союз "що" и предлог "до". Это происходит, когда "що" вводит подчиненное предложение, а "до" указывает на направление или принадлежность.

Примеры:

"Ми дізналися, що до нашого міста приїжджає відомий письменник." "Виявилося, що до складу експедиції входять науковці з різних країн." "Батьки зраділи, коли побачили, що до дітей повернувся апетит."

Как не ошибиться?

Чтобы определить, писать слитно или раздельно, попробуйте заменить "щодо" на "стосовно" или "відносно". Если замена возможна без потери смысла – пишите слитно. Если же нет – скорее всего, это случайная встреча "що" и "до" в предложении.

Поэтому в следующий раз, когда будете писать эти слова, вспомните наши советы. Упражняйтесь, экспериментируйте, и пусть ваши тексты будут не только грамотными, но и живыми и интересными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как новое правописание изменило наши привычки. Теперь слово "полгода" пишем иначе.