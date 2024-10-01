"Не вешай нос" – это пресно. Как оригинально подбодрить на украинском

Эта фраза звучит гораздо эффектнее и точно запомнится

Представьте себе, что вы оказались в ситуации, когда нужно ободрить друга, который совсем пал духом. Вы уже открыли рот, чтобы сказать привычное "Не вішай носа!", но вдруг остановились.

Есть ли в украинском языке более колоритное выражение? Оказывается, есть! И он не просто передает содержание, но заставляет улыбнуться. "Телеграф" предлагает вместе погрузиться в мир украинской фразеологии и найти настоящие жемчужины.

Вы когда-нибудь задумывались, почему мы так часто вспоминаем нос, когда хотим кого-то взбодрить? Не вішай носа", "ніс вище", "не вішай носа на квінту" — кажется, этот орган обоняния стал настоящим барометром настроения.

Украинский ответ "похнюпленим носам"

"Не вешай нос" имеет отличный оригинальный аналог в украинском. Это изречение "ховаймо на спід тягар наших бід". Согласитесь, звучит гораздо интереснее, чем просто "не вешай нос". Фраза не только передает содержание, но и создает целую картину, которую можно представить и даже попытаться воплотить в жизнь!

Теперь когда захотите ободрить кого-то, забудьте о висящих носах и о камнях, падающих с души. Предложите "сховати тягар бід під спід"!

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