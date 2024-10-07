Не только "поклонник": 8 удачных украинских слов для ценителей

Украинские синонимы к слову "поклонник"

Во время активного очищения украинского языка от заимствований особенно важно знать украинские соответствия к распространенным русизмам. Вместо привычного "поклонника" есть целый ряд колоритных украинских слов, каждое из которых имеет свой особый оттенок значение.

Словарь украинского языка предлагает не менее восьми ярких синонимов. "Телеграф" рассмотрел каждый из них и изучил особенности употребления.

Правильные варианты и их значения

1. Поклонник

Литературный вариант, ближайший к общеупотребительному, уместен в большинстве контекстов. Пример: "Поклонник класичної музики".

2. Прихильник

Человек, поддерживающий кого-то или что-то. Выражает положительное отношение, часто употребляется в контексте идей или творчества. Пример: "Прихильник сучасного мистецтва".

3. Залицяльник

Имеет романтичный оттенок. Употребляется в контексте личных отношений, подчеркивает намерение завоевать расположение. Пример: "У неї з'явився новий залицяльник".

4. Упадальник

Колоритное украинское слово, обозначает того, кто активно проявляет внимание. Имеет легкий ироничный оттенок. Пример: Невтомний упадальник за місцевими красунями".

5. Шанувальник

Выражает глубокое уважение, подчеркивает искреннюю заинтересованность. Часто употребляется в отношении искусства. Пример: "Щирий шанувальник театру".

6. Поціновувач

Тот, кто умеет оценить качество. Часто используется в отношении искусства и гастрономии, подчеркивает изысканный вкус. Пример: "Поціновувач вишуканої кухні".

7. Цінитель

Знаток в определенной области. Подчеркивает глубокое понимание предмета, часто используется в контексте искусства и культуры. Пример: "Цінитель живопису".

8. Закоханець

Имеет яркую эмоциональную окраску, употребляется в романтическом контексте. Подчеркивает сильные чувства. Пример: "Безнадійний закоханець".

Богатство украинской синонимики позволяет точно передавать тончайшие оттенки значений. Вместо одного заимствованного слова, имеем целую палитру исконно украинских соответствий, каждое из которых придает речи особый колорит и выразительность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как еще по-украински можно сказать "вежливый". Вряд ли вы знаете все эти синонимы.