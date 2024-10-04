"Інтермецо" или "інтермеццо": пишем правильно на украинском

Правила написания музыкальных терминов и других заимствованных слов согласно действующему украинскому правописанию

Правильное написание слов по украинскому правописанию часто вызывает сомнения даже у тех, кто может похвастаться хорошими знаниями. Это касается и музыкальных терминов, в частности таких, как "інтермецо".

Многие по инерции пишут его с удвоением, как в итальянском языке. Разбираемся, почему в украинском языке это слово пишется с одной буквой "ц" и какие еще подобные правила следует знать.

Как правильно писать на украинском

Украинский язык стремится к упрощению правописания иностранных слов. Это делает язык более доступным и облегчает его изучение. Отсутствие удвоения у большинства заимствованных слов – одно из проявлений этого принципа.

Поэтому в слово "інтермецо" пишется с одной буквой "ц". Это соответствует правилу: в общих названиях иноязычного происхождения согласные обычно не удваиваются. К этой категории относятся и другие музыкальные термины: піцикато, стакато, фортисимо, піанісимо, бравісимо, лібрето.

Это правило касается многих общеупотребляемых слов: група, колектив, комісія, сума, акумуляція, інтелектуальний, бароко. Они тоже пишутся без удвоения.

Однако следует помнить, что удвоение сохраняется в общих названиях слов-исключений:бонна, брутто, нетто, ванна, мадонна, манна, мотто, панна, пенні, тонна, білль, булла, вілла, мулла, дурра, мірра.

Практические советы

Помните, что большинство заимствований пишется без удвоения. Если вы сомневаетесь в написании, проверьте слово в словаре. Удвоение сохраняется преимущественно в именах собственных (например, фамилия Шиллер, страна Марокко).

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно писать слово "жовтогарячий". Этот цвет – исключение в украинском правописании.