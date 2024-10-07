Не лише "поклонник": 8 влучних українських слів для шанувальників

Українські синоніми до слова "поклонник"

У час активного очищення української мови від запозичень особливо важливо знати питомо українські відповідники до поширених русизмів. Замість звичного "поклоннік" маємо цілу низку колоритних українських слів, кожне з яких має свій особливий відтінок значення.

Словник українська мови пропонує щонайменше вісім яскравих синонімів. "Телеграф" розглянув кожен із них та вивчив особливості вживання.

Правильні варіанти та їхні значення

1. Поклонник

Літературний варіант, найближчий до загальновживаного, доречний у більшості контекстів Приклад: "Поклонник класичної музики".

2. Прихильник

Той, хто підтримує когось або щось. Виражає позитивне ставлення, часто вживається в контексті ідей чи творчості. Приклад: "Прихильник сучасного мистецтва".

3. Залицяльник

Має романтичний відтінок. Вживається в контексті особистих стосунків, підкреслює намір завоювати прихильність. Приклад: "У неї з'явився новий залицяльник".

4. Упадальник

Колоритне українське слово, позначає того, хто активно виявляє увагу. Має легкий іронічний відтінок. Приклад: "Невтомний упадальник за місцевими красунями".

5. Шанувальник

Виражає глибоку повагу, підкреслює щиру зацікавленість.Часто вживається щодо мистецтва. Приклад: "Щирий шанувальник театру".

6. Поціновувач

Той, хто вміє оцінити якість. Часто вживається щодо мистецтва та гастрономії, підкреслює вишуканий смак. Приклад: "Поціновувач вишуканої кухні".

7. Цінитель

Знавець у певній галузі. Підкреслює глибоке розуміння предмета, часто вживається в контексті мистецтва та культури. Приклад: "Цінитель живопису".

8. Закоханець

Має виразне емоційне забарвлення, вживається в романтичному контексті. Підкреслює сильні почуття. Приклад: "Безнадійний закоханець".

Багатство української синоніміки дозволяє точно передавати найтонші відтінки значень. Замість одного запозиченого слова, маємо цілу палітру питомо українських відповідників, кожен з яких додає мовленню особливого колориту та виразності.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ще українською можна сказати "ввічливий". Навряд чи ви знаєте усі ці синоніми.