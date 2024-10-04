Эту фразу все слышали, но немногие скажут, о чем она: "перейти Рубикон" – что это значит на украинском

Какое историческое событие стало символом необратимых решений во многих языках мира

Практически каждый слышал фразу "перейти Рубикон", но не все знают, что она значит. На самом же деле за ней стоит реальное историческое событие, изменившее ход античной истории.

"Телеграф" рассказывает, как одно решение может превратиться в универсальный символ решимости и необратимых изменений. Что значит и откуда происходит высказывание "перейти Рубикон"

Исторический контекст

Рубикон – это небольшая река на севере Италии, во времена Римской республики служившая границей между Италией и провинцией Галлия. По римскому закону, военачальник, пересекавший эту реку с войском, автоматически становился врагом государства.

Судьбоносное решение Цезаря

В 49 году до нашей эры Юлий Цезарь очутился перед сложным выбором. Римский сенат отдал ему приказ распустить армию и возвратиться в Рим как частному лицу. Цезарь понимал, что это будет означать конец его политической карьеры и возможное изгнание.

После долгих раздумий, 10 января 49 года до н.э., Цезарь принял решение, изменившее историю: он пересек Рубикон со своими легионами. По преданию, пересекая реку, он произнес фразу "alea iacta est" ("жребий брошен").

Этот шаг привел к началу гражданской войны в Риме, приведшей к падению Римской республики. Как следствие, была создана Римская империя, а Цезарь превратился в единоличного правителя Рима.

Современное значение изречения

Сегодня "перейти рубикон" означает:

принять судьбоносное решение,

сделать шаг, после которого нет возврата,

решиться на радикальные изменения,

взять на себя ответственность за серьезный поступок.

Примеры употребления

"Коли я подав заяву про звільнення, то зрозумів, що перейшов свій Рубікон".

"Підписання цього контракту стало для компанії переходом Рубікону".

"Переїзд до іншої країни став для неї справжнім Рубіконом".

Сегодня фраза "перейти Рубикон" существует во многих языках мира. Это выражение до сих пор остается актуальным, напоминая нам о важности наших решений и их последствиях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, откуда происходит и что на самом деле означает украинское слово "оковита". Эта история вас удивит.