Як називати хулігана українською: 9 колоритних слів, про які ви могли не знати

Ці українські слова точніше передають різні відтінки значень

Часто в повсякденному мовленні ми використовуємо запозичення, навіть не замислюючись про те, що українська мова має багатий запас власних, не менш колоритних відповідників. Мовознавці натомість рекомендують використовувати питомо українські слова, окрім випадків крайньої потреби.

Це стосується і таких слів як дебошир (запозичення з французької мови) та хуліган (запозичення з англійської мови). Вчитель і мовознавець Олександр Авраменко у своєму уроці навів чимало власне українських синонімів, що позначають того, хто порушує спокій.

Питомо українські відповідники

Бешкетник — той, хто порушує порядок, пустує, Шибеник — неслухняна, пустотлива людина, Розбишака — той, хто бешкетує, порушує спокій, Задирака — той, хто любить зачіпати інших, провокувати конфлікти, Заводіяка — той, хто полюбляє розпочинати сварки, Шалапут — легковажна, безтурботна людина, Шибайголова — відчайдушна, безрозсудна людина, Халамидник — неохайна, безладна людина, Паливода — відчайдух, про якого кажуть, що він "палить воду".

Як правильно вживати ці слова

Важливо розуміти, що хоча всі ці слова є синонімами, кожне з них має свій унікальний відтінок значення. Наприклад:

бешкетник більше стосується пустощів,

більше стосується пустощів, шибайголова підкреслює відчайдушність.

підкреслює відчайдушність. задирака вказує на схильність до провокування конфліктів.

Як бачимо, українська мова має достатньо власних засобів для точного та колоритного висловлення думок. А вживання питомо українських слів замість запозичень збагачує наше мовлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською правильно називати "челку" і "виски". Багато хто робить помилки в цих словах.